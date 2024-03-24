Дэвид Бекхэм рассказал, почему решил жениться на Виктории

Футболист Дэвид Бекхэм рассказала, почему решил жениться на дизайнере и экс-участнице группы Spice Girls Виктории Бекхэм. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я действительно просто влюбился в нее. Правда. Она мне просто нравилась. Я не знал, какая она как человек. Я просто полюбил ее, я не знал, на ком женюсь и с кем буду до конца жизни. Я не понимал, какая она сильная женщина, и именно это привлекло меня в ней больше всего. Мне нравится, что она присматривает за мной иногда, большую часть времени, и знаете, мы создали эту жизнь с четырьмя удивительными детьми, которые являются самым важным в нашей жизни, поэтому я и выбрал Викторию... за то, как она управляет семьей", - рассказал Бекхэм.

Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом в 1997 году на футбольном матче, на который ее позвала коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке, а 4 июля 1999 года поженились. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

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