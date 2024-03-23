Шакира рассказала о пользе развода

Колумбийская певица Шакира заявила, что расставание с мужем пошло на пользу ее творческой самореализации. О плюсах и минусах жизни после развода она рассказала в интервью, опубликованном на канале Apple Music в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В каком-то смысле хорошо не иметь мужа, потому что... я не знаю, почему меня это тянуло вниз. Теперь мне хочется работать. Мне хочется писать песни. Мне хочется заниматься музыкой. Это моя навязчивая потребность, которую я раньше не чувствовала", - призналась Шакира.

Вместе с тем 47-летняя исполнительница отметила, что после расставания с бывшим гражданским супругом футболистом Жераром Пике ей стало сложнее заботиться о сыновьях, потому что теперь она полностью отвечает за их благополучие. "Я мать-одиночка, у меня дома нет мужа, который мог бы чем-то помочь", - сказала Шакира.

О расставании Шакиры и Пике стало известно летом 2022 года. Сообщалось, что причиной разрыва 11-летних отношений стали многочисленные измены футболиста. У пары остались двое совместных детей - 11-летний Милан и 9-летний Саша.

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