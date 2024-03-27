Брэдли Купера засняли на свидании с Джиджи Хадид

Голливудского актера Брэдли Купера заметили вместе с возлюбленной, моделью Джиджи Хадид. Как передает Day.Az, фотографии знаменитостей опубликованы на сайте People.

49-летний Брэдли Купер и 28-летняя Джиджи Хадид попали в объективы папарацци 23 марта в Нью-Йорке. Влюбленные посетили представление "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит". Актера и модель подловили фотографы, когда они выходили из театра Лант-Фонтэнн. Знаменитости держались за руки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!