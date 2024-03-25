Барбадосская певица Рианна неожиданно сменила имидж. Соответствующие снимки приводит издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Папарацци сфотографировали 36-летнюю исполнительницу по дороге на деловую встречу в Санта-Монике, штат Калифорния. Знаменитость предстала в джинсах с широкими штанинами, темно-синей кофте с принтом в виде надписи красного цвета и бомбере. Кроме того, она надела балетки и взяла с собой небольшую сумку. В качестве украшений артистка выбрала массивное ожерелье, браслеты, кольца и солнцезащитные очки.

Помимо этого, на размещенных кадрах видно, что Рианна решилась на кардинальное преображение. Она сделала стрижку маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы - прим. "Ленты.ру"), а пряди выкрасила в блонд.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!