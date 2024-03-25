https://news.day.az/showbiz/1647183.html В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа - ФОТО - ВИДЕО
В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мири Юсифа - ФОТО - ВИДЕО
В Гянджинской государственной филармонии с большим успехом прошел концерт народного артиста Азербайджана, эстрадного певца Мири Юсифа Мирбабаева, сообщает Day.Az.
Мири Юсиф - артист с неповторимой харизмой, мощным зарядом энергии, которой он щедро делится со своими поклонниками.
Концерт исполнителя, прошедшего при аншлаге и вызвавшего большой ажиотаж, запомнился яркими эмоциями и шоу. На протяжении всего вечера певец общался с публикой, пел вместе с ней. Были представлены хиты и новые композиции.
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