Про Джеймса Бонда захотели снять еще четыре фильма

Вероятному исполнителю роли нового Джеймса Бонда британскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону могут предложить контракт на три-четыре фильма об агенте 007. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи уже не рассматривает на роль Бонда никого, кроме 33-летнего актера. "В настоящее время речь идет о контракте на три фильма с возможностью продления на четвертый. Они сделали все примерки, придумали для него прическу, и он уже в отличной форме", - рассказал собеседник газеты.

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