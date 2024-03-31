«Пиратов Карибского моря» перезапустят с новыми актерами

Новый фильм франшизы "Пираты Карибского моря" станет ее перезапуском с новыми актерами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Comicbook со ссылкой на слова продюсера Джерри Брукхаймера.

Отвечая на вопрос о будущем двух популярных франшиз - "Топ Ган" и "Пираты Карибского моря" - Брукхаймер не озвучил прямой ответ. Он подчеркнул, что в первом случае фигурирует "знаковый и гениальный" актер Том Круз, без которого невозможно было бы снять эти фильмы. "Не могу сказать, сколько у него фильмов до "Топ Гана". Но "Пиратов Карибского моря" мы полностью перезапускаем и там все проще, потому что нет необходимости ждать определенных актеров", - сказал продюсер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!