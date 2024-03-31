Энн Хэтэуэй призналась, что перенесла выкидыш

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй потеряла ребенка в 2015 году, за год до рождения первенца. Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью изданию Vanity Fair, опубликованном 25 марта.

"Очень трудно так сильно хотеть чего-то и думать, не делаешь ли ты что-то не так", - делится воспоминаниями Хэтэуэй.

В 2012 году артистка вышла замуж за дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. В 2016 году она впервые стала мамой, родив старшего сына Джонатана, а спустя три года появился на свет второй ребенок пары Джек.

Тогда Энн делилась в социальных сетях, что на пути к родительству они с мужем прошли через "ад бесплодия и зачатия". Также она призналась, что ни одна из ее беременностей не была легкой.

Однако теперь Хэтэуэй раскрыла, что беременностей у нее было не две, а три. В 2015 году она потеряла ребенка. В это время актриса полтора месяца играла в постановке женщину-пилота, вынужденную отказаться от карьеры из-за беременности.

"Сначала я вообще не могла с этим справиться. Мне приходилось каждый вечер разыгрывать роды на сцене", - рассказывает обладательница "Оскара".

Это стало самым тяжелым испытанием для актрисы, так как она не распространялась о личных переживаниях и вынуждена была на публике делать вид, что у нее все в порядке.

"Это было слишком тяжело для меня - не иметь возможности говорить об этом, в то время как на сцене я должна была притворяться, что все в порядке. Я должна была сказать правду," - цитирует актрису Vanity Fair.

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