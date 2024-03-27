Определен порядковый номер выступления представителей Азербайджана на "Евровидении-2024" - ВИДЕО
Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" - Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт конкурса.
На конкурсе Fahree и Илькин Довлатов исполнят песню "Özünlə apar". Композиция сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы.
Автор песни Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.
Напомним, что международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре