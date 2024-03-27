Пугачеву могут признать иноагентом

Активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом.

"Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом", - передал сообщение ведомства Бородин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Активист пожелал всем хорошего дня и понадеялся, что контролирующие органы "доведут дело до конца".

7 марта сообщалось, что известный массовыми жалобами на звезд Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Примадонну иноагентом. Он отметил, что певица уехала из РФ, неоднократно высказывала "антироссийскую позицию" и поддерживает мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Бородин также утверждал, что артистка может быть связана с западными спецслужбами.

Затем с той же инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев (ЛДПР). Он назвал певицу "потерявшей всякий стыд" и призвал сделать так, чтобы артистка больше не могла получать деньги из России. Государство же "очистилось от паразитов", которые "доили бюджет" и "опустошали карманы россиян", подчеркнул парламентарий.

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