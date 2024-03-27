https://news.day.az/showbiz/1647549.html Мадонна выступит с бесплатным концертом - ФОТО
Мадонна выступит с бесплатным концертом - ФОТО
Мадонна завершит тур бесплатным концертом на бразильском пляже.
Как передает Day.Az, певица даст бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро 4 мая. Шоу станет заключительным в рамках ее текущего мирового тура Celebration.
Попасть на шоу зрители смогут в порядке очереди, таким образом Мадонна решила отблагодарить поклонников за поддержку.
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