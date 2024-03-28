Стивен Сигал посетил пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

Актёр Стивен Сигал навестил в Центре имени Пирогова пострадавших в результате теракта в "Крокусе". Он поблагодарил людей за храбрость и стойкость, а врачей за оперативную помощь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"То, что произошло, - ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными.

Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку", - сказал американский актёр.