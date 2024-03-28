Энн Хэтэуэй впервые призналась, что потеряла ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй впервые призналась, что пережила выкидыш.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, знаменитость для Vanity Fair поделилась, что болезненный опыт ей пришлось пережить в 2015 году, когда она играла женщину-пилота в одном из бродвейских спектаклей. Для актрисы это была первая беременность, которая, к сожалению, закончилась потерей ребенка.

"Впервые (родить ребенка - прим. ред.) мне не удалось", - поделилась Хэтэуэй.

Актриса говорит, что скрывала свой выкидыш и не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Впрочем, Энн сложно было это держать в себе, особенно когда на сцене приходилось делать вид, что ничего не произошло, хотя ей тогда было очень сильно больно. Так что впоследствии, когда к знаменитости пришли друзья, она им рассказала о потере ребенка.

"Это было слишком тяжело - держать это в себе, особенно когда я была на сцене и делала вид, что все хорошо", - призналась актриса.

Отметим, сейчас Энн Хэтэуэй воспитывает двух сыновей - 8-летнего Джонатана и 4-летнего Джека. Дети актриса родила от ювелира Адама Шульмана, за которого вышла замуж в сентябре 2012 года. Знаменитость делится, что муж и дети очень сильно ее изменили. В частности, она стала мягче, хотя раньше была убеждена, что нужно быть суровой, особенно по отношению к себе, если желает добиться успеха.

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