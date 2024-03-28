Рианна через 7 месяцев после родов беременна в 3-й раз

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, американский рэпер ASAP Rocky, ждут рождения третьего ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, так утверждает издание Media Take Out со ссылкой на источники, близкие к окружению артистки.

Отмечается, что певица сейчас находится в отпуске с друзьями и родными возле Карибского моря. Во время отдыха Рианна поделилась с близкими радостной новостью, что беременна третьим ребенком.

Более того, инсайдер делится, что исполнительница якобы не стала скрывать пол будущего малыша. В этот раз Рианна станет мамой девочки.

"В этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все такие взволнованные", - утверждает источник.

Отметим, что Рианна и ее возлюбленный ASAP Rocky воспитывают двух сыновей, разница в возрасте которых составляет всего год. В мае 2022 года певица родила сына Ризза, а в августе 2023-го - Риота. Исполнительница ранее делилась, что мечтает о большой семье, а еще хочет стать мамой дочери.

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