Звезду "Бриллиантовой руки" перевели из психиатрической клиники в реанимацию

Советская актриса Светлана Светличная попала в больницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом сообщил сын артистки Алексей Ивашов.

Ивашов добавил, что его мать госпитализировали, но не смог подтвердить, что она в реанимации. На вопрос о самочувствии Светличной сын звезды ответил, что в настоящее время не располагает какой-либо информацией, поскольку его не пропустили в больницу.

В ноябре 2022 года Ивашов сообщал, что его мать теперь будет на постоянной основе находиться в стационаре на лечении в психиатрическом отделении. Светлану Светличную определили в медицинское учреждение имени В. А. Гиляровского на улице Матросская Тишина.

Родственник советской кинозвезды сообщил, что у артистки диагностировали болезнь Альцгеймера. Три года назад сообщалось, что она исчезла. Ее сын обратился в полицию, а потом Светличная неожиданно нашлась на съемках ток-шоу.

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