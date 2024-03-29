Бывший бойфренд Джиджи Хадид впервые за долгое время рассказал об их дочери

Бывший бойфренд Джиджи Хадид певец Зейн Малик рассказал о талантах их с моделью дочери Кхай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

"У Хай уже есть много способностей от природы. Я знаю, это звучит смешно, потому что ей три года, но ее способности подпевать просто поразительны. Она запоминает текст каждой песни, которая ей нравится. Она помнит последовательности аккордов и ноты. Она может петь фрагменты, в которых есть три-четыре ноты", - рассказал Малик.

Модель Джиджи Хадид родила дочь Кхай от бывшего участника группы One Direction Зейна Малика. Спустя год после рождения ребенка звезда подиумов и артист расстались. Причиной стало то, что мать Джиджи, Иоланда Хадид, обвинила певца в рукоприкладстве. Звезды скрывают лицо дочери от общественности и редко выкладывают фотографии с ней в социальные сети.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. Недавно Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

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