Раскрыта дата возобновления съемок «Блэйда»

Съемки фильма "Блэйд" от Marvel Studios с актером Махершала Али в главной роли планируют возобновить осенью. Об этом сообщает Production Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагаемая дата выхода фильма также изменится. На данный момент релиз картины запланирован на 7 ноября 2025 года. Отмечается, что за весь период после анонса проект успел сменить несколько режиссеров и сценаристов.

В мае 2023 года сообщалось, что Marvel Studios приостановила съемки фильма "Блэйд" из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

"Блэйд" расскажет историю вампира, роль которого исполнит актер Махершала Али, известный по проектам "Зеленая книга" и "Настоящий детектив". В фильме также появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер.

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