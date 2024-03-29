Брэд Питт отказался в суде от совместной опеки с Анджелиной Джоли над детьми. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально Брэд Питт настаивал на совместной опеке над шестью детьми, трое из которых приемные, теперь его представитель перестал оспаривать претензии Анджелины Джоли. Актер отказался от своих слов. Теперь актриса сохранит полную опеку над детьми, а у Питта останется лишь право посещения.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера "Вавилон".

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