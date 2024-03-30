https://news.day.az/showbiz/1648238.html Кристофера Нолана посвятят в рыцари
Кристофера Нолана посвятят в рыцари
Кристофера Нолана посвятят в рыцари, передает Day.Az.
Нолан будет произведён в рыцари-бакалавры за заслуги в области кинематографа, а также наделён почётной приставкой "сэр". Его супруга станет дамой-командором.
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