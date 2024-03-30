Кристофера Нолана посвятят в рыцари, передает Day.Az.

Нолан будет произведён в рыцари-бакалавры за заслуги в области кинематографа, а также наделён почётной приставкой "сэр". Его супруга станет дамой-командором.

@celebrinews

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!