Популярная актриса заявила о ненависти со стороны певицы Адель

Австралийская актриса Ребел Уилсон заявила, что она вызывает ненависть у британской певицы Адель. Ее слова приводит Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению 44-летней комедийной актрисы, такая ситуация сложилась из-за того, что люди путали двух женщин, которые раньше страдали от лишнего веса. "Некоторые актрисы обиделись бы, если бы я назвала их в этой книге большими, поэтому мне нужно быть осторожной с тем, что я говорю. Именно поэтому, я думаю, Адель меня ненавидит. Был момент, когда она была чуть больше - тогда нас многие путали. Хотя, честно говоря, никогда не спрашивала ее об этом", - написала Уилсон в своих мемуарах.

В книге она также рассказывает, что встречалась с исполнительницей на нескольких мероприятиях, однако обладательница премии "Грэмми" "всегда быстро отворачивалась", когда актриса пыталась подойти к ней. "Как будто моя полнота могла бы передаться ей, если бы я была рядом более тридцати секунд", - пошутила артистка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!