47-летняя Шакира снялась для журнала Allure

Колумбийская певица Шакира приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Allure. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующие снимки и интервью звезды опубликованы на сайте издания.

47-летняя поп-исполнительница предстала перед фотографом Эммануэлем Монсальве в белом купальнике Jade, колготках Hanro того же цвета и туфлях на каблуках люксового бренда Gianvito Rossi. Завершали образ знаменитости солнцезащитные очки Versace. На другом кадре она позировала в оголяющем тело наряде, а именно топе Luar и шортах Area.

Стилистом съемки выступила Шибон Кеннеди. Шакира также снялась для обложки упомянутого журнала.

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