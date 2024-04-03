Forbes опубликовало список самых богатых знаменитостей мира

Издание Forbes опубликовало актуальный список самых богатых знаменитостей мира. В него вошли 14 известных людей: от спортсменов и музыкантов до кинорежиссёров, передает Day.Az.

Так, возглавил список режиссёр Джордж Лукас с состоянием в $ 5,5 млрд. Большую часть своего состояния постановщик заработал благодаря сделке с Disney и продаже бренда "Звёздные войны". На второй строчке оказался ещё один режиссёр - Стивен Спилберг - с состоянием в $ 4,8 млрд. Культовый кинодеятель до сих пор снимает фильмы и получает процент от сборов. Замкнул тройку бывший баскетболист Майкл Джордан - $ 3,2 млрд.

В список также вошли певицы Рианна и Тейлор Свифт, рэпер Jay-Z, гольфист Тайгер Вудс и звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян.

Самые богатые знаменитости в мире по версии Forbes

Джордж Лукас, режиссёр - $ 5,5 млрд

Стивен Спилберг, режиссёр - $ 4,8 млрд

Майкл Джордан, баскетболист - $ 3,2 млрд

Опра Уинфри, звезда шоу-бизнеса - $ 2,8 млрд

Jay-Z, рэпер - $ 2,5 млрд

Ким Кардашьян, звезда шоу бизнеса - $ 1,7 млрд

Питер Джексон, режиссёр - $ 1,5 млрд

Тайлер Перри, предприниматель и актёр - $ 1,4 млрд

Рианна, певица - $ 1,4 млрд

Тайгер Вудс, гольфист - $ 1,3 млрд

Леброн Джеймс, баскетболист - $ 1,2 млрд

Мэджик Джонсон, баскетболист - $ 1,2 млрд

Дик Вульф, продюсер - $ 1,2 млрд

Тейлор Свифт, певица - $ 1,1 млрд.

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