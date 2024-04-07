Кирстен Данст рассказала о намерении продюсеров насильно исправить ей зубы

Американская актриса Кирстен Данст рассказала о намерении продюсеров насильно исправить один недостаток ее внешности. Соответствующее интервью появилось на сайте издания GQ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда "Человека паука" старается не соответствовать голливудским стандартам красоты. В связи с этим знаменитость вспомнила, как в 2002 году продюсеры фильма специально отвели ее к дантисту. Таким образом они хотели убедить Данст выровнять зубы. "Тогда я сказала: "Нет, мне нравятся мои зубы"", - рассказала она.

В то же время артистка отметила, что режиссер София Коппола была единственной, кто принял ее нестандартную внешность. "Я у нее снималась, когда мне было 16 лет. Она думала, что я очень крутая и красивая, хотя я ничего не делала для этого. Она мне тогда сказала: "Мне нравятся твои зубы!"" - уточнила собеседница издания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!