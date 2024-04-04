Больная раком Шеннен Доэрти начала раздавать свои вещи

Известная американская актриса Шеннен Доэрти, страдающая от рака, начала раздавать свои вещи.

Как передает Day.Az, звезда "Зачарованных" считает что ей осталось совсем немного и беспокоится, что матери будет слишком трудно пережить утрату, поэтому хочет избавить ее от лишней суеты. 
 
"Поскольку это будет так тяжело для нее, я хочу, чтобы другие вещи были намного проще. Я не хочу, чтобы у нее была куча дел. Я не хочу, чтобы у нее было четыре шкафа, заполненных мебелью", - сказала Шеннен. 
 
52-летняя Доэрти планирует продать антиквариат и пожертвовать остальные вещи на случай, если с ней произойдет несчастье. Вырученные деньги Доэрти хочет потратить на совместный со своей мамой отпуск.

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