«Матрица» получит продолжение

Студия Warner Bros. запланировала снять еще один фильм в рамках франшизы "Матрица". Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что это будет первый фильм франшизы, в котором создатели оригинальной картины Лана и Лилли Вачовски не участвуют напрямую, однако Лана Вачовски выступит исполнительным продюсером новой части.

На данный момент подробности сюжета продолжения "Матрицы" держатся в тайне. Режиссером и сценаристом проекта выступит Дрю Годдард, работавший над такими картинами, как "Война миров Z", "Марсианин" и "Хижина в лесу".

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