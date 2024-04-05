Ирина Шейк с дочерью засняли под дождем в Нью-Йорке

Супермодель Ирина Шейк с дочерью Леей засняли на прогулке под дождем в Нью-Йорке. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Для выхода на публику модель предпочла кожаные шорты, колготки, сапоги, бордовый бомбер, белый топ и солнцезащитные очки. Образ завершила черная кожаная сумка. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Дочь Лея была одета в бежевую куртку и платье-макси. На прогулке она держала в руках зонт и шла рядом с матерью.

Ирина Шейк растит дочь от актера Брэдли Купера, они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка. Бывшие возлюбленные в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.

На прошлой неделе Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании канадского бренда Aritzia. Знаменитость снялась для линии Sweatfleece, в которую вошли спортивные костюмы, изготовленные из флиса премиум-класса. Она надела только черные спортивные штаны. Визажисты сделали ей нюдовый макияж, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок.

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