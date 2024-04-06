Суд поместил актера Делона под режим усиленной опеки

Суд коммуны Монтаржи во Франции установил для актера Алена Делона режим усиленной опеки. Теперь звезда не может распоряжаться своим имуществом, сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, данное ограничение может действовать до пяти лет и в дальнейшем продлеваться. Доходы и собственность Делона перешли в ведение опекуна. Однако имя этого человека засекречено.

Под защиту суда 88-летний артист попал еще в январе, решение было связано с состоянием здоровья Делона, который в 2019 году пережил инсульт. Однако, несмотря на ограничения, артист все еще мог совершать большинство действий по своему усмотрению. Однако он не могу сам продавать недвижимость. Специальный помощник контролировал дела звезды и помогал ему с выбором врачей.

Суд поместил Делона под опеку в результате разбирательства, инициированного детьми артиста - 29-летним Аленом-Фабьеном, 33-летней Анушкой и 59-летним Энтони. Они несколько месяцев назад потребовали провести оценку состояния здоровья отца.

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