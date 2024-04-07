Джоли заявила, что Питт бил ее задолго до расставания
Адвокаты актрисы Анджелины Джоли намекнули на то, что актер Брэд Питт бил ее задолго до расставания в 2016 году. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Команда адвокатов актрисы заявила, что Питт отказывался разрешать Джоли продавать долю в их общей винодельне "Chateau Miraval French", если она не подпишет жесткий договор о неразглашении.
"Питт подвергал Джоли физическому насилию задолго до того, как в сентябре 2016 года их семья отправилась из Франции в Лос-Анджелес. Но в этом полете он впервые применил физическое насилие и к детям. Джоли немедленно оставила его", - пишут адвокаты.
60-летний Питт, по словам защитников Джоли, предлагал ныне 48-летней жене скрывать информацию о его "недостойном поведении".
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