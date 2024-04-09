Возлюбленная Роберта Паттинсона показала фигуру через несколько дней после родов

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус показала фигуру через несколько дней после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летняя возлюбленная актера Роберта Паттинсона поделилась серией снимков, на которой запечатлела себя в нижнем белье и вязаном кардигане. На размещенных снимках видно, что на ее лице отсутствует макияж. В описании к посту девушка рассказала, что гордится собой и своим телом.

"Послеродовой период был наполнен волнующей радостью - столько смеха, слез, столько гормонов! Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и милосердием, которые я подарила себе в этот период восстановления", - подписала она публикацию, которая набрала более 457 тысяч лайков.

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