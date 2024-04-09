Певица Леди Гага спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным, бизнесменом Майклом Полански. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

38-летняя Леди Гага была замечена 7 апреля в Западном Голливуде. Певицу подловили папарацци во время прогулки. Знаменитость появилась на публике в наряде черного цвета. Поп-исполнительница надела рубашку, длинное пальто, легинсы, туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Она дополнила образ темной сумкой Bottega Veneta. Журналисты заметили на безымянном пальце Леди Гаги кольцо с бриллиантом.

Певица состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook. Леди Гага старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.

В феврале певицу заметили с предпринимателем на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе. Пара посетила Супербоул - финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги.

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