Дженнифер Лопес высмеяли в сети за «грязные» джинсы

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в "грязных" джинсах и была высмеяна в сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

54-летняя знаменитость попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. На размещенных фото видно, что звезда надела длинное темно-синее пальто, водолазку в тон и широкие джинсы с эффектом загрязненности. Помимо этого, Лопес дополнила свой образ маленькой сумкой голубого цвета и остроносыми туфлями на каблуках.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под материалом. "Эти грязные джинсы совсем не модные", "В каком случае большие грязные джинсы в сочетании с очень дорогими аксессуарами будут хорошо смотреться?", "Смешной наряд", "Эти джинсы просто смех", - высказались они.

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