Блейк Лайвли на съемочной площадке фильма «Простая просьба 2»

Голливудскую актрису Блейк Лайвли заметили 8 апреля. Как передает Day.Az, фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

36-летнюю Блейк Лайвли подловили папарацци, когда она была на съемочной площадке фильма "Простая просьба 2" в Италии. Актриса появилась на публике в откровенном образе. Знаменитость надела белый костюм, который состоял из укороченного жакета и пары широких брюк с завышенной талией. Она дополнила образ колье из жемчуга, широкой шляпой, серьгами и круглыми солнцезащитными очками. Визажисты сделали ей нюдовый макияж, а стилисты собрали волосы в хвост.

Блейк Лайвли вышла замуж за Райана Рейнольдса в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019-м - дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы.

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