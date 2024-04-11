15-летняя дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер сменила имя

Дочь актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, ранее известная как Серафина Роуз, сменила свое имя на Фина. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

15-летняя дочь Бена Аффлека была замечена впервые после смены имени. Фин отправилась на встречу со своей матерью Дженнифер Гарнер, которая ждала ее в маникюрном салоне. Звездная наследница появилась на публике в черной футболке, бежевых шортах с карманами по бокам, серых кроссовках и фиолетовых носках. Она дополнила образ цепочкой и зеленой сумкой.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005-м после года отношений. Спустя десять лет звезды приняли решение расстаться. У актеров есть трое детей: дочери Вайолет и Фин и сын Сэмюэль. А Дженнифер Лопес родила двойняшек, сына Макса и дочь Эмми, от бывшего мужа Марка Энтони в 2008 году.

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