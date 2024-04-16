Меган Маркл "требует" извинений от королевской семьи

Меган Маркл "добивается извинений" от королевской семьи, прежде чем она согласится посетить Великобританию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет GB News.

Сообщается, что экс-актриса отклонила приглашение на родину принца Гарри в мае 2024 года после того, как было предложено взять с собой детей - принца Арчи и принцессу Лилибет Диану.

На фоне сообщений о том, что герцог Сассекский якобы планирует "примириться" со своей семьей во время предстоящей поездки в Лондон, королевские эксперты предположили, что мир между родственниками вряд ли произойдет, пока Меган не получит извинения от британской монаршей семьи.

Шарлотта Гриффитс считает, что члены королевской семьи "отказались" от каких-либо извинений перед бывшей американской актрисой.

"Я думаю, что она требует извинений. Она настаивала на этом в течение достаточно длительного времени, хотя из лагеря Сассекских поступали сообщения, что она якобы отказалась от извинений", - рассказывает королевский эксперт.

Впрочем, Маркл не запрещает мужу видеться с родными. В частности, он посещал Лондон в начале февраля 2024 года, когда узнал о тяжелой болезни отца. В мае герцог Сассекский прибудет на родину на 10-ю годовщину Игр Непокоренных.

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