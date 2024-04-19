Зендая вышла на публику в необычном платье

Голливудская актриса Зендая посетила премьеру фильма "Претенденты", которая прошла 16 апреля в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az, фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

27-летняя Зендая выбрала для закрытого мероприятия наряд Vera Wang. Актриса вышла в свет в платье-макси, которое состояло из черного кружевного корсета и объемной розовой юбки. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера. Она дополнила элегантный образ маленькими серьгами и кольцом. Визажисты сделали ей макияж с акцентом на глаза, а стилисты собрали волосы в высокий пучок.

На прошлой неделе Зендаю и Тома Холланда засняли на премьере фильма "Претенденты", которая состоялась в Лондоне. Актриса появилась на публике в белом платье-макси с открытой спиной и бантом на голове. Том Холланд вышел в свет в светлом костюме. Один из гостей закрытого мероприятия заснял, как влюбленные обнимали и целовали друг друга.

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