Хайди Клум без капли макияжа восхитила фото с младшим на 16 лет мужем

Немецкая супермодель Хайди Клум впервые за долгое время показалась с мужем, музыкантом Томом Каулитцем и продемонстрировала свои чувства.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, звезда редко делится общими фотографиями, однако на этот раз сделала исключение. Так, в своем фотоблоге Гайди восхитила поклонников нежным кадром с 34-летним возлюбленным. На изображении она погрузилась в объятия мужа, закрыв глаза. Счастливый Том наряжен в рубашку с цветочным принтом, а Клум - в обычную джинсовую. К слову, 50-летняя модель решила продемонстрировать свою естественную красоту и попозировала без капли макияжа и лишних фильтров.

"Ты и я навсегда", - нежно подписала фото звезда.

Между тем фаны не смогли прокомментировать романтическую фотографию супругов, ведь Хайди запретила писать комментарии под публикацией во избежание лишних обсуждений.

Отметим, возлюбленные обручились в 2019 году. У пары нет общих детей, но супермодель воспитывает четырех нащадков от предыдущих отношений.

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