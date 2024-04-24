Антонио Бандерас вывел в свет свою возлюбленную

63-летний испанский актер Антонио Бандерас вышел в свет со своей девушкой Николь Кимпел, 41.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Маска Зорро" был в классическом черном костюме на церемонии вручения премии Talia Awards в Мадриде. На красной дорожке его сопровождала давняя партнер.

Кимпел появилась на публике в изумрудном платье в пол с глубоким вырезом в зоне декольте.

Возлюбленная испанского актера несла с собой миниатюрную черную сумочку и добавила к вечернему образу несколько лаконичных украшений. Николь распустила волосы и сделала легкий макияж.

Бандерас и Кимпел вместе с 2014 года. Они начали встречаться за год до того, как был завершен развод актера со второй женой Мелани Гриффит.

Звезда фильма "Маска Зорро" и его бывшая жена в хороших отношениях. Бандерас говорил испанскому шоу El Break de las 7 в 2020 году: "Я думаю, мы двое не хотим похоронить 20 лет брака. У нас было 20 прекрасных лет, в течение которых мы выложили все лучшее и пережили замечательные моменты, которые я не забуду".

В 1996 году актриса родила экс-возлюбленному дочь Стеллу, которая является единственным биологическим ребенком актера.

У Гриффит также есть еще двое детей: дочь Дакота, 34, от Дона Джонсона и сын Александр, 38, от Стивена Бауэра.

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