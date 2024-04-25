В Иране состоялась премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел

В Иране состоялась премьера исторического фильма "Опьяненные любовью", в котором звезда турецких сериалов "Постучись в мою дверь" и "Совершенно другой" Ханде Эрчел сыграла Кимью Хатун. Об этом сообщает TheGirl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что картина прошла непростой путь. В Иране вызвал возмущение тот факт, что на роль главной героини была выбрана турецкая актриса. В результате выход фильма откладывался в течение трех лет. Несмотря на протесты, Эрчел все-таки сыграла Кимью Хатун. Помимо нее в картине были задействованы и другие известные турецкие актеры: Бенсу Сорал, Ибрагим Челиккол, Боран Кузум и другие.

Премьера картины должна была состояться сразу после финала сериала "Постучись в мою дверь", но из-за скандала выход фильма был отложен до 24 апреля 2024 года, когда в Иране все же состоялась премьера фильма "Опьяненные любовью".

Когда поклонники Эрчел из России и других стран смогут увидеть ее новую работу, пока неизвестно.

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