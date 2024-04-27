Звезда культового фильма спит в машине и обижена на Голливуд

74-летняя американская актриса Шелли Дюваль, наиболее известная своей ролью Венди Торран в легендарном фильме ужасов Стэнли Кубрика 1980 года "Сияние", дала редкое интервью The New York Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, в нем она рассказала, как ушла из шоу-бизнеса в 2002 году, потому что люди в Голливуде ее "обидели".

Этой весной выйдет фильм под названием "Форест-Хиллз", первый за 22 года, и именно поэтому она согласилась поговорить.

"Вы никогда не поверите этому, если это не произойдет с вами. Вот почему вам больно, потому что вы не можете по-настоящему поверить, что это правда", - сказала Дюваль, имея в виду свои неприятности в карьере. Большую часть интервью актриса, страдающая диабетом, провела, перескакивая по темам и упоминая тексты песен.

Дэн Гилрой, партнер Шелли уже более 30 лет, говорит, что беспокоится о Шелли. По его словам, когда дом актрисы в Лос-Анджелесе был разрушен во время землетрясения в Нортридже в 1994 году, они переехали в Техас в надежде на более счастливую жизнь. Но именно тогда дела пошли "под откос", и она "начала чего-то бояться, возможно, не хотела работать". Дюваль стала параноиком, у нее появились навязчивые идеи о том, что ее преследуют, и она даже обращалась в ФБР за помощью.

"Очень сложно связать это с чем-то одним", - отметил мужчина.

По его словам, она стала параноиком, "в некотором роде бредовым", думая, что на нее напали, и даже звонила в ФБР за помощью.

Последний раз на экране Шелли появлялась в 2002 году, снявшись в фильме "Манна небесная". После премьеры она исчезла из общественной жизни и ушла на пенсию.

На одном из снимков для журнала она позирует в своем белом внедорожнике в Остине, штат Техас. Шелли часто спит в своей машине, забитой использованными контейнерами из-под еды. В бардачке машины она хранит фото со своими ролями.

Дюваль начала свою карьеру с появления в черной комедии 1970 года "Брюстер МакКлауд". Затем были картины "Энни Холл", "Маккейб и миссис Миллер", "Попай" и многих других.

Как уже говорилось, что скоро на экраны выйдет ее первый за долгое время фильм "Форест-Хиллз" вместе с Эдвардом Ферлонгом, Чико Мендес и Ди Уоллес. Картина рассказывает о человеке, который начинает испытывать тревожные видения после травмы головы во время похода в горы Катскилл.

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