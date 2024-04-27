Ума Турман в элегантном синем платье на гала-концерте Time 100

Знаменитая американская актриса, продюсер и модель Ума Турман вечером 25 апреля выглядела сенсационно на гала-концерте TIME 100 в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом сообщает Daily Mail.

53-летняя звезда "Криминального чтива" вышла на красную дорожку в ярком синем атласном платье. Гламурный наряд включал платье длиной до пола без рукавов, затягивающееся на талии, и такого же цвета плащ, накинутый на одно плечо.

Турман к своему ансамблю подобрала золотистого цвета босоножки с ремешками на каблуках. Она держала в руке блестящий золотой клатч. Ее светлые волосы были уложены в изящный пучок. Мать троих детей также дополнила образ золотыми блестящими серьгами, браслетами на обоих запястьях и массивным колье. Кинозвезда нанесла вечерний макияж, подчеркнув голубые глаза и накрасив губы помадой кораллового оттенка.

Турман сфотографировалась с 45-летним инвестором-миллиардером Кристианом Ангермайером, который является хорошим другом актрисы.

В этом месяце журнал Time опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей мира. Из знаменитостей в него попали: Кайли Миноуг, Дуа Липа, Америка Феррера, Тараджи Хенсон, Эллиот Пейдж и другие.

На прошлой неделе Ума воссоединилась со своими коллегами по фильму "Криминальное чтиво" для специального показа фильма во время Фестиваля классического кино TCM 2024 года в Лос-Анджелесе. Турман, как известно, сыграла роль жены босса мафии Мии Уоллес в шедевре Квентина Тарантино 1994 года. Ее игра принесла ей желанную номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

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