Мэттью Макконахи вышел на красную дорожку со всей семьей

54-летний американский актер Мэттью МакКонахи вышел на красную дорожку на гала-концерте по сбору средств для его некоммерческой организации Mack, Jack & McConaughey в ACL Live в Остине, штат Техас, вместе со своей женой Камилой Алвес и их тремя детьми, пишет Today.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, по данным организации, программа гала-концерта включала коктейльный прием, ужин, живой аукцион и концерт с участием Люка Комбса.

Mack, Jack & McConaughey, сокращенно MJ&M, представляет собой результат сотрудничества актера, обладателя премии Оскар, записывающегося исполнителя Джека Ингрэма и футбольного тренера Мака Брауна.

Алвес, бразильская модель и дизайнер, выглядела потрясающе в черном атласном платье без бретелек с драпированным верхом. Она дополнила его черными туфлями на каблуках, браслетами и серьгами-кольцами.

15-летний Леви и его 11-летний брат Ливингстон были в темных костюмах, а 14-летняя Вида пришла на мероприятие в светло-розовом платье.

Гала-концерт является частью "двухдневного веселого мероприятия, которое предлагает музыку, гольф и моду в пользу избранных некоммерческих организаций, каждая из которых отражает цель MJ&M по расширению прав и возможностей детей".

Некоммерческая организация заявила, что "передала более $41 миллиона благотворительным организациям", включая CureDuchenne, Детский медицинский центр Делл, HeartGift, Фонд "Просто продолжайте жить" и The Rise School в Остине.

Семья Макконахи переехала из Малибу, штат Калифорния, в Остин в 2014 году.

"Мы жили счастливой жизнью в Малибу. У нас был красивый дом, который мы построили вместе и вложили в него много любви и заботы. Мы там воспитывали своих детей. Я выращивала все, что было во дворе. У меня были пчелы, производившие мед", - вспоминала Алвес.

По ее словам, причиной переезда послужила "чрезвычайная ситуация". Они поехали в Техас, чтобы помочь матери Мэттью и его братьям, и в дороге женщина обратила внимание, что ее муж в его родном штате был умиротворен, но уверен в себе и энергичный.

Камила спросила, хочет ли он переехать в Техас, и, получив утвердительный ответ, улыбнулась и согласилась.

Алвес сказала, что ей комфортно в Техасе, поскольку местная культура в некоторых аспектах схожа культурой Бразилии.

Камила и Мэттью встретились в голливудском ночном клубе Hyde в 2006 году, на пике его славы в ром-комах, когда она работала моделью.

Они поженились шесть лет спустя в Остине. Тогда на их свадьбе, которая продлилась три дня, присутствовали Риз Уизерспун, Кенни Чесни и Вуди Харрельсон.

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