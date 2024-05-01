Милла Йовович высказалась о тяжелобольном Брюсе Уиллисе и связи с его семьей

Голливудская актриса Милла Йовович прокомментировала работу с актером Брюсом Уиллисом на одной съемочной площадке.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, знаменитость вспомнила, как в свое время вместе с Брюсом сыграла в "Пятом элементе".

Как признается Милла изданию People, это была одна из самых ярких работ за ее карьеру. И добавила, что такое сотрудничество с Брюсом показалось особым.

"В нашей жизни между мелочами, неудачами, разочарованиями и всем прочим есть место для блестящих моментов. Съемки с Уиллисом были одним из тех ярких моментов за мою карьеру и жизнь. В общем, это повлияло на меня не только, как на актрису, но и человека. Это был особый момент и особый персонаж", - рассказала актриса.

Впрочем, по словам Йовович, когда они снимались в фильме в 1996 году, больше всего она любила проводить время с тремя детьми Брюса. В частности, актриса назвала себя "няней" Румер, Скаут и Таллули. И отметила, что иногда они собирались у в гостях и просто веселилась все вместе.

"Поскольку Уиллис был немного старше меня, я больше дружила с его детьми и Деми Мур (его экс-женой - прим. ред.). Они могли приехать в гости. Мы слушали музыку и танцевали все вместе. Я была за старшую сестру. Они такие замечательные девушки. Они в таких теплых отношениях с Деми, и мне это нравится. Я смотрю на них как на семью и просто думаю, что то, что они создали, действительно невероятно", - добавила звезда.

Отметим, два года назад у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. К сожалению, болезнь звезды прогрессирует. Впрочем, медикаментозного лечения этого недуга пока нет.