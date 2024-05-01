Ума Турман показала, как отметила 54-летие

Американская актриса Ума Турман показала, как отметила 54-й день рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, праздничным кадром звезда экрана поделилась в Instagram.

Турман отпраздновала свое 54-летие с праздничным шоколадным тортом, украшенным свечами и бенгальскими огоньками, на котором написано "Что угодно".

Именинница написала: "Благодарна за всю любовь!".

На заднем плане фотографии звезды "Криминального чтива" стояла ее 11-летняя дочь Луна Турман-Бюссон, снимая маму на Polaroid. Девочка родилась во время семилетних отношений Турман с бывшим женихом, французским миллиардером Арпадом Бюссоном, которые закончились в 2014 году.

Недавно Ума Турман вызвала слухи о романе с основателем Apeiron Investment Group Кристианом Ангермайером, когда они присутствовали на TIME100 Gala в Линкольн-центре на Манхэттене. Ангермайер - миллиардер немецкого происхождения, проживающий в Лондоне.

Отметим, что у актрисы также есть двое взрослых детей - сын Левон Роан Хоук, 22 года; и дочь Майя Рэй Хоук, 25 лет - от ее пятилетнего брака с актером Итаном Хоуком, который закончился в 2005 году.