Концерт Владимира Преснякова в Баку: Такие вечера согревают душу

Во Дворце Гейдара Алиева прошел большой сольный концерт Владимира Преснякова, организованный 33Event, cообщает Day.Az. Певец неоднократно выступал в Баку и каждый раз с аншлагом.

"Мы успели погулять по городу Баку, который расцветает, и его жители расцветают вместе с ним. Сделаем все, чтобы вам было так же хорошо, как и нам. Такие вечера согревают душу", - обращаясь к публике, сказал Владимир Пресняков.

Владимир Пресняков - это целая эпоха. Живой концерт Владимира Преснякова - это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомые и любимые хиты, получают удовольствие от хорошего звука, новых песен, которыми наполнена концертная программа, фееричного артиста, чувствующего каждого присутствующего. Его хиты "Слушая тишину", "Неземная", "Ты у меня одна", "Зурбаган", "Недотрога", "Странник", "Дай мне с дороги вдоволь напиться...", "Стюардесса по имени Жанна", "Обмани меня" и другие песни всегда любимы, а на концертах артиста всегда царит теплая и душевная атмосфера, как было и в Баку. Легкость исполнения и манера общения с поклонниками завораживает, а стиль не позволяет отвести взгляд. Этот вечер принес зрителям массу душевных эмоций!

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