Звезду «Острых козырьков» высмеяли за образ «колючего интроверта» на премьере

Звезда сериала "Острые козырьки", актриса Аня-Тейлор Джой стала гостьей премьеры фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" в Сиднее. Как передает Day.Az, об этом сообщает Just Jared.

Для выхода на публику актриса предпочла прозрачное мини-платье с декоративными стрелами по всей ткани. Образ дополнил головной убор с теми же деталями. Наряд был создан брендом Paco Rabanne и представлен в коллекции Spring Summer 1996 Couture. Однако поклонники не оценили образ актрисы и высмеяли в комментариях. Они назвали платье "образом колючего интроверта", "коронавирусом" и "инопланетной люстрой".

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалам "Острые козырьки" и "Ход Королевы". Последняя картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

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