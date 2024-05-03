Дженнифер Энистон рассказала, почему она никогда не заведет TikTok

Дженнифер Энистон заявила, что не будет присоединяться к TikTok, навсегда отказавшись от популярного приложения для социальных сетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, в новом интервью Entertainment Tonight 55-летняя актриса четко дала понять, что в этой соцсети у нее не будет аккаунта.

"У меня нет TikTok и не будет никогда. Я просто не буду", - заявила актриса, подчеркнув, что не собирается подписываться еще на одну вещь, которая "разрушит мою жизнь или жизнь кого-то еще".

"Это может вас затянуть, и вы потеряете часы своей жизни", - резюмировала Дженнифер. Свое мнение насчет популярной соцсети актриса высказала почти через пять лет после того, как присоединилась к Instagram, что привело к сбою приложения, поскольку фанаты бросились подписываться на нее. Сейчас у Дженнифер Энистон более 45 миллионов подписчиков в этой соцсети, но она не слишком часто постит новые фото, или видео.

В разговоре с журналистами Entertainment Tonight Энистон рассказала о своем использовании социальных сетей: "Иногда я не могу поверить, когда оказываюсь в абсолютной червоточине с собаками, видео о щенках, животных-спасателях, младенцах и кошках. Это то, что мне нравится. Но в Интернете есть и то, что я просто не хочу видеть".

Дженнифер Энистон отметила, что не уверена в том, что люди созданы для того, чтобы воспринимать такое количество информации с той скоростью, с которой мы это делаем в наши дни. И она думает, что это не слишком хорошо и полезно.

Энистон подчеркнула, что ее присутствие в Instagram всегда будет выражением ее истинного "я".

"Я просто думаю, что лучше просто быть тем, кто ты есть. У нас бывают хорошие дни и плохие дни, дни когда мы выглядим хорошо и не очень. Это смешанная картина. Посто нереально пытаться "продать" что-то, что не кажется аутентичным", - объяснила Дженнифер.

Высказалась актриса и по поводу того, как Интернет и соцсети влияют на современную молодежь. По ее мнению, дети трудно переживают происходящее в соцсетях и зачастую подвергаются буллингу, потому что "люди бывают злыми".

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