Сальма Хайек и Пенелопа Крус рассказали, как едва не погибли

57-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек и ее хорошая подруга, 50-летняя испанская актриса Пенелопа Крус, рассказали, как однажды едва не погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Vogue Arabia.

Оказалось, что чрезвычайная ситуация произошла на борту самолета.

"Нам пришлось приземлиться в мексиканской глуши. Я знала, что это произойдет, поскольку видела, как стюардесса выходила из кабины и хватала кислород", - вспомнила Хайек.

Пенелопа Крус мысленно уже попрощалась с жизнью.

"Ты сказала мне тогда кое-что, что я никогда не забуду. Ты сказала: "Я думала, что мы умрем. Но умрем мы вместе, а значит, все будет хорошо"", - рассказала Сальма.

Сальма Хайек сняла три разные обложки для арабского глянца, для которого у нее взяла интервью Пенелопа Крус. На одном из кадров актриса сочетала роскошное платье Gucci с ослепительным бриллиантовым колье Boucheron, а также массивным кольцом от того же бренда.

Крус и Хайек давно дружат. Они снимались в фильме "Бандитки" в 2006 году. В интервью арабскому журналу актрисы рассказали, что им удается сохранить свою дружбу, поскольку они не завидуют друг другу.

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