Райан Гослинг вышел на красную дорожку в неузнаваемом виде

Американские актеры Райан Гослинг и Майки Дэй повторили образы Бивиса и Баттхеда на премьере "Каскадер" после вирусной пародии из скетча Saturday Night Live, который транслировался в эпизоде ​​​​от 13 апреля, появившись в виде героев анимационного ситкома в Лос-Анджелесе, пишет People

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, Гослинг позировал на красной дорожке с накладным носом и светлым париком, изображая Бивиса, в фирменной футболке и шортах Death Rock.

В оригинальном эскизе актерский состав SNL Хайди Гарднер играла ведущую новостей, расспрашивающую профессора (Кенана Томпсона) об опасностях искусственного интеллекта. Но персонаж Томпсона не мог сосредоточить свое внимание на Гарднере, потому что два зрителя, Джефф (Дэй) и Дин (Гослинг), продолжали отвлекать его своим сверхъестественным сходством с героями мультфильмов 90-х.

На протяжении всего скетча звезда-ветеран SNL Томпсон постоянно просит Джеффа и Дина встать со своих мест позади 40-летнего Гарднера.

Когда Гарднер впервые обратилась к Гослингу, ей было трудно сохранить образ. Звезда "Ла-Ла-Лэнда" не могла сдержать смех на протяжении всей пародии, которая собрала более 13 миллионов просмотров на YouTube.

"Я просто не могла подготовиться к тому, что увидела. Я действительно старалась. Я даже увидела Майки краем глаза за несколько секунд до того, как вышел в эфир. Я увидела красные шорты. Я знала, что не смогу снова туда посмотреть. Майки даже сказал мне позже, что он наклонился и прячется, чтобы я его не увидела", - рассказывала позже актриса.

Она добавила, что "потеряла самообладание" во время генеральной репетиции. Звезда разразилась смехом, просто подумав об этом:

"Я пыталась представить, что увижу его в своей голове, поэтому была к этому готова"

Большая премьера картины "Каскадер" ("Падший парень") состоится в США 3 мая.

Кто такие Бивис и Баттхед

Бивис и Баттхед - герои одноименного американского анимационного сериала для взрослых, созданного Майком Джаджем. Это жва жруга-подростка, которые отличаются апатией, умственной отсталостью, низкопробным юмором, любовью к хард-року и хеви-металу, и неспособностью привлечь противоположный пол.

Мультсериал получил широкое признание критиков за свой сатирический, язвительный взгляд на общество. Он имел продолжение в виде полнометражного мультфильма "Бивис и Баттхед уделывают Америку" в 1996 году. Второй полнометражный мультфильм "Бивис и Баттхед уделывают Вселенную" вышел на Paramount+ в 2022 году.

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