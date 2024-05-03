Дрю Берримор призналась, что не может справиться с 11-летней дочерью

42-летняя американская актриса Дрю Бэрримор на своем одноименном шоу заявила, что не знает, как правильно воспитывать детей, 11-летнюю Оливию и 10-летнего Фрэнки от бывшего мужа Уилла Копельмана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, в беседе с Джессикой Кэпшоу, 47-летней актрисой сериала "Анатомия страсти", она буквально умоляла ее дать ей совет.

По словам Дрю, ее дочь, которой скоро исполнится 12 лет, мечтает о том, чтобы ей поскорее было 16 или даже 25. Как убедить подростка не торопиться становиться взрослее, звезда не знает.

Дрю не привыкать обсуждать своих детей у себя на шоу. Например, в прошлом месяце она вспомнила, как Оливия удивила ее, примерив свадебное платье актрисы.

"Однажды вечером я пришла домой и мне сказали, что у Олив есть для меня сюрприз. И вот я вошла в комнату, а она стояла там в моем свадебном платье. И я посмотрела на нее и подумал: "Боже мой, ты выглядишь так красиво!", - вспоминала знаменитость.

Она не стала ругать дочь, а наоборот поддержала ее:

"Я говорю: "Знаешь, на самом деле это второй раз, когда ты надела это платье, потому что ты была у меня в животе шесть месяцев, когда я его носила. И я берегу его для тебя и твоей сестры".

Дрю и Уилл поженились в 2012 году, всего через год после того, как начали встречаться, но уже в 2016-м они развелись. В своих социальных сетях Берримор предпочитает делиться кадрами из шоу и рабочими моментыми, прячас вою личную жизнь и детей подальше от любопытных глаз.

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