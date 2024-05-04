Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии после новостей о «прощании» с актером

Дочь актера Брюса Уиллиса Румер рассказала о его состоянии после новостей о "прощании" со страдающей от лобно-височной деменции звездой "Крепкого орешка". Актрису цитирует издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он чувствует себя действительно хорошо. Сегодня пойду к нему в гости с дочкой Луэттой", - сказала 35-летняя Румер журналистам на благотворительном медицинском форуме Best Medicine Gala.

Уиллис уверена, что открытое рассказывание о диагнозе отца, которого решила придерживаться семья, помогает другим людям.

"Думаю, для меня в этом опыте самым невероятным стало обнаружить, как мой отец любим, и это было настолько очевидно, когда мы делились деталями о его здоровье. Если наш опыт приносит кому-нибудь надежду - что бы ни происходило в семье - если он приносит утешение кому-то другому, проходящему через подобное, то для меня это - все", - заключила Уиллис.

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